L’euro comme vous ne l’avez jamais vu

Anne-Lise Prigent

L'Observateur de l'OCDE

Avec Il faut achever l’euro : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’euro (sans oser le demander), Jean Quatremer nous emmène sur les traces de l’histoire chahutée de l’euro. Journaliste spécialiste des questions européennes et auteur de plusieurs ouvrages et reportages, Quatremer dresse un portrait vivant de l’euro, de sa gestation à son inachèvement actuel en passant par sa douloureuse naissance. Avec verve et lucidité, il nous montre ce qui se joue, pour nous tous, à travers cette monnaie européenne.