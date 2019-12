Les professeurs français sont-ils moins bien payés que leurs collègues de l’OCDE ?

Prenons le salaire effectif des professeurs, qui tient compte des primes et des heures supplémentaires. En 2017, il était légèrement supérieur à la moyenne de l’OCDE pour des enseignants de collège et lycée entre 25 et 64 ans, mais inférieur à cette moyenne en primaire.

Les professeurs en collège et lycée touchent davantage de primes que leurs collègues du primaire, ils ont la possibilité de faire plus d’heures supplémentaires, d’être professeurs principaux... La moyenne calculée intègre bien sûr les salaires plus élevés des nombreux enseignants plus âgés en collège et lycée ou ceux des professeurs agrégés. Elle ne reflète pas la situation de chaque enseignant, ni la diversité du corps professoral.

Le salaire statutaire des enseignants français en primaire (qui correspond à la grille de salaire de base—début, milieu, fin de carrière) est quant à lui inférieur de 7% à la moyenne des pays de l'OCDE en début de carrière. « Les enseignants en milieu de carrière sont les plus pénalisés », note Eric Charbonnier : ils gagnent 22% de moins que la moyenne des pays de l’OCDE. Un rattrapage s’effectue ensuite en fin de carrière et l’écart se réduit à 2%. Des écarts similaires s’observent au collège.

En France, après quinze ans de carrière, le salaire statutaire d’un enseignant d’école primaire représente environ la moitié de celui de ses homologues allemands, et il est également plus bas que celui de ses collègues finlandais ou anglais (respectivement est 12% et 30%).

